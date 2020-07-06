Число случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения сообщает о 703 новых подтвержденных случаях, 538 случаях выздоровления и пяти новых смертях от COVID-19. Общее число случаев заражения достигло 50 644», — говорится в заявлении министерства.

По его данным, число вылечившихся от коронавируса в Кувейте превысило 41 тысячу, скончались 373 пациента.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.