В Курске скончался бывший сотрудник Госавтоинспекции, спасший в 1989 году 40 американских детей от гибели в ДТП, сообщает администрация области.

«В Курске умер Михаил Панкрушев, который спас 40 американских детей. Бывший инспектор ДПС скончался 26 ноября в Курской областной клинической больнице. У Михаила Викторовича в последнее время были проблемы с сердцем», — передает РИА «Новости» сообщение администрации.

По информации властей, в 1989 году на трассе Москва — Симферополь Михаил Панкрушев и его напарник на «Жигулях» перегородили путь грузовику, который мог врезаться в автобус с 40 детьми из США, участниками международной программы.