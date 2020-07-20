90-летняя женщина, доцент Всероссийского института кинематографии найдена убитой в своей квартире на Кутузовском проспекте. Проверяются версии убийства с целью ограбления и завладения жилплощадью.

Как стало известно «», вчера утром в полицию обратилась подруга 90-летней Иды Борисовны Шур и заявила, что женщина уже двое суток не отвечает на звонки. Вскрыв квартиру, полицейские нашли тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Ида Борисовна — доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, где преподавала с 1958 года. Она закончила консерваторию им. Чайковского, являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства. Награждена значком "Отличник кинематографии" (1977г.), "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" (2009г.)

Ида Шур жила в престижном доме 5/3, поэтому сыщики не исключают версию убийства, связанную с завладением жилплощади пенсионерки.