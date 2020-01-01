Полицейские в Санкт-Петербурге обнаружили труп 17-летней девушки в квартире, владельцем которой является Антон Сидоров — герой видеоролика-мема «Повар спрашивает повара». Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Тело было найдено 31 декабря. По информации издания, причиной смерти могла стать передозировка лекарствами. Однако окончательную причину смерти еще предстоит выяснить

Источник в правоохранительных органах уточнил, что несовершеннолетняя встречалась с 24-летним Сидоровым и жила в его квартире. По словам собеседника издания, она несколько недель не виделась с бойфрендом, потому что он был в отъезде. По возвращении Сидоров обнаружил квартиру открытой.

В 2006 году Сидоров записал видео в поезде. На нем он рассказывает анекдот о поваре, а потом сам над ним заливисто смеется. Видеозапись впоследствии стала мемом. На ее основе было создано множество коротких юмористических роликов.

Ранее, 28 декабря, в одном из отелей в центре Москвы был обнаружен труп 27-летней девушки. Сообщалось, что погибшая была пристегнута наручниками для ролевых игр к кровати.