Третий житель Кузбасса выздоровел после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава в четверг, 9 апреля.

«Один пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, был выписан. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории Кузбасса не выявлено новых случаев заболевания.

На сегодняшний день в больницах региона с подтвержденным диагнозом находятся четыре человека, в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются более 4 тыс. человек. Большая часть из них вернулась из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

31 марта в Кузбассе полицейские установили распространительницу ложной информации о гибели пациента от коронавируса в больнице города.

По словам женщиным, она услышала о смерти пациента от работающей в больнице родственницы и не задумывалась о последствиях распространения фейковых данных. Нарушительнице грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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