Все новости на карте
В Кузбассе умер третий пациент, которому поставили диагноз коронавирусная инфекция. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные областного штаба.
«Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония. Он проживал в Новокузнецке», — говорится в сообщении.
Как отмечается, за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
В середине апреля жителям области запретили выезд из региона по личным нуждам.
Видео дня. В Красногорске новый флешмоб — акция Знамя победы