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В Кемеровской области введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в районе Мысков, Краснобородском и Беловском городском округе приостановлена работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов.
Также по всему региону переходят на 14-дневный режим работы с обследованием на коронавирус сотрудников, имеющих признаки ОРВИ, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.
Ранее стало известно, что жителям Кемеровской области запрещён выезд из региона по личным нуждам.
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