В Региональном общественном Центре интернет-технологий (РОЦИТ) выступили с инициативой обучать школьников в рамках курса ОБЖ цифровой грамотности, передает News.ru.

Директор центра Сергей Гребенников считает, что уроки цифровой грамотности сейчас наиболее актуальны для молодежи, поскольку в современном мире это более важный навык, нежели «разводить костер».

«На этих уроках сейчас учат, что костер можно разжигать на расстоянии 30 метров от жилой постройки и в 15–20 метрах от лесного массива. Но как давно мы с вами последний раз разжигали костер? А в интернет мы выходим каждый день», — заявил Гребенников.

Он подчеркнул, что РОЦИТ намерен продвигать включение уроков цифровой грамотности на правительственном уровне, добавив, что на сегодняшний день в нескольких учебных учреждениях уже были проведены подобные занятия.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.

В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей «Искусственный интеллект» в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.

С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.

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