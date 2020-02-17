Особые мнения судей, выражаемые к постановлениям Конституционного суда России, после их провозглашения не имеют юридической силы. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказали ТАСС в суде после просьбы разъяснить мнение судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР.

Арановский предложил считать Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениями ни «лично», ни в правопреемстве».

30 января президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос о создании базы жертв политических репрессий.