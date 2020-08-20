Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.

"Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации)", — заявил Латушко журналистам, отвечая на вопрос, готов ли КС к контактам с РФ.

В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером Белоруссии, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения.

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью Mpravda.com заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.