В президиуме Координационного совета оппозиции Белоруссии в ответ на возбуждение уголовного дела заявили Mpravda.com, что нацелены не на угрозу нацбезопасности, а на посредническую роль между властью и обществом.

Ранее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК, санкция которой предполагает до 5 лет колонии.

«Нет, конечно не согласны. Какая угроза нацбезопасности? Этого не может быть. (Координационный — ред.) совет, по сути своей — это служба медиации. Какая угроза нацбезопасности может быть? Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания», — сообщил член президиума Сергей Дылевский Mpravda.com.

На вопрос, боится ли он проблем с правоохранительными органами, Дылевский признался: «вообще да, конечно, опасаюсь».

Ранее Координационный совет заявлял, что не ставит целью захват власти в стране и изменение конституционного строя, а также не имеет политической программы и политических целей.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.