Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на юге Бразилии, сообщил портал G1 со ссылкой на спасателей.

Семь человек погибли на месте, еще один позже скончался в больнице.

Трагедия, случившаяся поздно вечером в воскресенье, могла произойти из-за плохой видимости на дороге из-за пожаров, которые сейчас горят в штате Парана.

В ДТП участвовали 22 транспортных средства – пять мотоциклов, 16 машин, включая одну полицейскую, и грузовик. Предположительно, все началось со столкновения нескольких машин. Грузовик пытался избежать столкновения, но ему этого не удалось, и он вовлек в аварию еще четыре машины, находившихся на краю трассы.