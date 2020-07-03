Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами вводит комендантский час для сдерживания распространения коронавируса, сообщил мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес.

«Я принимаю дополнительные меры, чтобы контролировать распространение COVID-19, вводя ночной комендантский час с 22.00 до 06.00 (05.00-13.00 мск) до дальнейшего уведомления для всего округа Майами-Дейд», — написал Хименес в Twitter.

Он также сообщил, что открытие всех развлекательных учреждений, в том числе казино и театров, будет отменено.

В четверг во Флориде было зафиксировано рекордное число случаев COVID-19, за сутки число зараженных возросло на 10 109.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по «открытию» экономики.