В Евпатории задержали Андрея Тюрягина — бывшего замглавы департамента городского хозяйства. Он был уволен в марте 2020 года после того, как был признан виновным по делу о превышении должностных полномочий.

Когда следователи начали искать его, чтобы допросить по второму делу о превышении полномочий, то с удивлением обнаружили его в рабочем кабинете. Как оказалось, он продолжал ходит на работу, исполнять обязанности и проводить совещания.

При этом глава города Роман Тихончук заявил, что Тюрягин был уволен две недели назад. О том, что он делал в своем кабинете, ему неизвестно, так как департамент городского хозяйства находится не в здании администрации, а в отдельном помещении.

«Официально он никаких вопросов не решает… Никому не запрещено по этому городу ходить и заходить на свое прежнее место работы», — добавил Тихончук.

Тем не менее, следователи намерены дать оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории, передает «Подъем»