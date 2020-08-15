Коронавирус нового типа в Крыму за сутки подтвердился у 51 человека, это максимальный прирост с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении главы региона Сергея Аксенова, опубликованном в субботу на его странице во «ВКонтакте».

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал Аксенов.

Ранее наибольшее число заразившихся коронавирусом — 48 человек — было зафиксировано 10 августа.