Россия впервые в своей современной истории закладывает корабль типа вертолетоносец, на судостроительном заводе «Залив» (Керчь, Крым) 16 июля будут заложены сразу два универсальных десантных корабля проекта 23900, сообщил Mpravda.com источник в судостроительной отрасли.

«Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — «вертолетоносец», типа российские «Мистрали». Церемония состоится на керченском заводе «Залив», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. «Их планируется озвучить после церемонии», — сказал источник.

По его словам, головной корабль серии будет носить имя «Севастополь».

По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Планируется их вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-М», 100-миллиметрой артиллерийской установкой А-190.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей «Севастополь» и «Владивосток» началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.