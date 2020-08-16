Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма бессмысленной акцией, сравнив ее с эпизодом из мультфильма про Винни-Пуха.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и 2 тысячи листовок с надписью: «Крым – это Украина». Местонахождение отправленного флага неизвестно.

«Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты», — сказал Молохов Mpravda.com.

По его словам, акция украинских националистов по своей сути пустая, никчемная и бессмысленная. «Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — сказал Молохов.