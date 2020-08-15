Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма «дешевой и бесполезной провокацией».

Ранее украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и 2 тысячи листовок с надписью: «Крым – это Украина». Местонахождение отправленного флага неизвестно.

«В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки. При потакании властей они занимаются дешевыми и бесполезными провокациями», — сказал Mpravda.com Чегринец.

По его словам, за подобной акцией, скорее всего, стоит «банальное осваивание средств», выделенных государством или «каким-то западным фондом на развитие демократии».

«Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета минус 100 метров», — подчеркнул Чегринец.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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