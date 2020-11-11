В Крыму рассказали о работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. На эти цели из регионального бюджета будет направлено более 96 млн рублей.

«Распределить Министерству здравоохранения Республики Крым дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в виде дотации бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в сумме 96 136 000,00 рубля», — цитирует «Крыминформ» документ распоряжения Совета министров.

Документ опубликован на сайте правительства республики.

Ранее URA.RU сообщало, что в региональном бюджете Перми в 2020 году предусмотрено 14,8 млрд рублей на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19.