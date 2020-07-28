В Крыму специалисты Роспотребнадзора проверяют на коронавирус морскую воду, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Об этом пишет «Интерфакс».

«С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет», — сказала Пеньковская.

Она отметила, что число заражений коронавирусом с начала туристического сезона увеличилось, но незначительно.

Крым принимает туристов из других регионов с 1 июля. Всего на полуострове заразились 1139, погибли 15 человек.