Никто в Крыму не хочет видеть «великих украинских флотоводцев» как туристов и тем более не позволит ставить флаги Украины, заявил Mpravda.com депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» назвал Севастополь главной базой ВМС страны и пообещал туда вернуться.

«Для великих украинских флотоводцев Крым по терминологии военных — это «зона закрытого доступа». Их не желают здесь видеть как туристов, и уж, разумеется, никто не позволит ставить на российской территории украинские флаги. Так что, я бы сказал, главком ВМС Украины публично простился с полуостровом, как до этого ранее сделал (президент Украины Владимир) Зеленский, объявив Одессу военно-морской столицей», — сказал Бальбек Mpravda.com.

Также он прокомментировал заявление украинского контр-адмирала о том, что «благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море».

«Планов, конечно, громадье: 16 катеров — сейчас, наверное, они ожидают, что у российского флота поджилки затрясутся от страха. Но что такое катер на Азовском море, даже с ракетными комплексами на борту? Маневрирующая, быстроходная, современная — мишень. Так что не стоит тешить себе душу и врать народу о тотальном превосходстве в Азовской акватории, его нет и не будет, даже если американцы поставят не 16, а 116 катеров», — добавил российский парламентарий.