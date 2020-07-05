Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал турецкие власти не делать бессмысленных заявлений о непризнании статуса Крыма, а соблюдать российско-турецкий Акт о мире, торговле и границах от 1783 года, согласно которому полуостров был признан российским.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в рамках рабочего визита последнего в Турцию.

"Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании российского статуса современного Крыма уместно напомнить, что еще в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан российским. Никаких иных документов по данному вопросу между сторонами не подписывалось", — сказал Мурадов Mpravda.com.

По его словам, любые заявления по иной территориальной принадлежности Крыма со стороны турецких властей являются «бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными».

«Не хотелось бы думать, что своими игнорирующими российско-турецкую историю заявлениями Мевлют Чавушоглу пытается прикрыть реально существующую проблему, беспокоящую крымскую общественность. Это проблема бесправного положения крымских татар в Турции, где они лишены возможности получать образование на крымско-татарском языке, изучая его в государственных школах в местах своего компактного проживания, гарантированно быть представленными в органах государственной власти и местного управления в своих регионах», — подчеркнул Мурадов.

При этом, по словам постпреда, реальное признание Крыма на практике осуществляют многочисленные турецкие бизнесмены, общественные и политические деятели, которые регулярно приезжают на полуостров и которых радушно принимают на гостеприимной крымской земле.

«Хотелось бы надеяться, что представители турецкого руководства будут относиться к российско-турецким отношениям, имеющим большие перспективы, столь же бережно, как это делает российская сторона», — заключил постпред.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».