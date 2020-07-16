Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова.

Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж в интервью украинским СМИ предложил переходный период по возвращению Крыма обратно под украинскую юрисдикцию. В частности, по его мнению, в Крыму можно создать «свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов». Маломуж полагает, что со временем полуостров для России станет экономически невыгоден и финансово неподъемен.

«Прежде всего, крымчане никогда не позволят киевским властям забрать Крым и вернуть полуостров в состав Украины. Плюс ко всему за нами стоит народ огромной страны, который понимает, что Крым воссоединился с Российской Федерацией с соблюдением всех демократических норм и международных прав. Уважаемые украинские коллеги, дайте крымчанам спокойно жить и прекратите вынашивать мифические планы возвращения Крыма. Этого никогда не будет. Забудьте, что Крым когда-то входил в состав Украины», — сказал Mpravda.com Гемпель.

По его словам, Украине пора прекратить спекулировать и паразитировать на теме Крыма.

«Есть куда важнее темы для Украины. И первая из них – налаживание добрососедских отношений с Россией», — подчеркнул Гемпель.