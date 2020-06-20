Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью заявление киевских властей, что крымчане, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что крымчане остаются гражданами Украины, так как выданные им российские паспорта не имеют никакой юридической силы и не признаются в мире.

«Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего. Крымчане в 2014 году даже не планировали сохранять двойное гражданство в угоду украинским политикам, прекрасно отдавая себе отчет в том, за что они голосуют», — сказала Mpravda.com Гридчина.

По ее словам, Украину связывает с Крымом только некая мифическая административная единица — «Автономная Республика Крым», указанная на их картах.

«Не имея территории, не имея населяющих эту территорию граждан, эта единица продолжает потреблять, «осваивать» и «пилить» налоги жителей Украины для функционирования несуществующей администрации. Все там получают зарплаты, выполняют планы, а «АРК» уже и в природе нет», — подчеркнула Гридчина.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».