Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что идею украинского экс-президента Леонида Кравчука по возвращению Крыма ждет провал.

Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

«Попытка создать очередную делегацию с привлечением крымских татар, сбежавших из Крыма и паразитирующих на антироссийских настроениях в Украине, обречена на очередной провал. С чем хорошо эта делегация может справиться, так это с отмыванием очередных грантов под это мероприятие», — сказал Mpravda.com Умеров.

По его словам, в мире нет сил, которые могли бы помочь вернуть Крым Украине.

«Это доказала международная политика последних семи лет. А Кравчуку, как одному из лидеров, способствовавших развалу СССР, вообще не свойственно созидание. Я бы советовал не выделяться на общем национал-фашиствующем фоне, чтобы ему не прилетел «привет» от настоящих крымских татар из Крыма, которые целиком и полностью интегрировались в многонациональную семью России», — отметил Умеров.