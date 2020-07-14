В Крыму с 15 июля будет отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на полуостров из других стран. Как передаёт ТАСС, соответствующие изменения были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

«Пункт 2 указа признать утратившим силу», — говорится в документе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в республике с 1 июля разрешили приём туристов из других регионов России.

С 15 июня на полуострове отменили обязательную двухнедельную обсервацию для приезжающих из других регионов.