Президент России Владимир Путин 27 августа дал разрешение на открытие автомобильного движения по новой трассе «Таврида», которая соединяет Керчь с Симферополем и Севастополем. Посетив один из участков трассы, Путин проехал по нему за рулем автомобиля Aurus.

«Глава государства осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко беседовал с рабочими АО «ВАД» (осуществляет строительство трассы. — Прим. NEWSru.com), после чего дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Сев за руль, Путин пристегнул ремень безопасности, указав, что в противном случае «штраф придется платить», передает РИА «Новости». Возможно, президент учел прошлые ошибки: в 2018 году, открывая движение по Крымскому мосту, Путин сел за руль «КамАЗа» и не пристегнулся. Тогда общественники отметили этот момент и также задались вопросом, есть ли у президента права, позволяющие садиться за руль грузового автомобиля. В Кремле и ФСО утверждали, что Путин ничего не нарушил.

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить". Путин учел прошлые ошибки pic.twitter.com/2kckGi51qw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2020

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, добавив, что качество дороги очень высокое, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры.

В свою очередь Путин указал на необходимость строить больше съездов в сторону моря для удобства туристов. «Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», — сказал Путин главному технологу АО «ВАД» Андрею Волкову, который находился с ним в машине.

Трасса «Таврида» представляет собой четырехполосную автодорогу первой технической категории. Строительство дороги началось в 2017 году, а стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов и оборудована надземными пешеходными переходами и двухуровневыми транспортными развязками.

Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя (около 190 километров) было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020-го. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. Стоимость семи уже построенных участков дороги общей длиной 250,7 километров составляет около 150 млрд рублей, напоминает «Коммерсант».

По расчетам Минтранса Крыма, проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех, тогда как сейчас на дорогу от Керчи до Симферополя требуется примерно 3,5 часа.