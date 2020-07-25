Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, предложивший создать для России проблемы из-за Крыма, способен создать только проблема для украинского государства, заявил Mpravda.com глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что «надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

«Климкин на сегодня является вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины. Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева. Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным», — сказал Молохов.

По его словам, призыв Климкина «стать лучше РФ» выглядит наивным, поскольку Украина в ее нынешнем состоянии претендует не столько на роль витрины западного мира, сколько является его задворками.