Украина намеренно затягивает судебное разбирательство о принадлежности крымской музейной коллекции скифского золота, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ожидалось, что апелляционный суд Амстердама 7 июля огласит дату, когда будет вынесено решение по жалобе крымских музеев по делу о скифском золоте, однако из-за того, что один из судей был отозван украинской стороной, заседание отложили на более поздний срок.

«Украина намеренно затягивает слушания в апелляционной инстанции дела по скифскому золоту, под надуманным предлогом заявляя отвод голландским судьям», — сказал Mpravda.com Молохов.

По его словам, намеченное заседание суда не состоялось фактически в связи со злоупотреблением правом со стороны Киева.

«Надеюсь, что данный факт подтверждает неуверенность наших оппонентов в своей позиции и увеличивает шансы крымских музеев на возвращение сокровищ на их историческую родину в Крым», — подчеркнул собеседник агентства.

Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.