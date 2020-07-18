Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о создании и ликвидации новых районов страны. Документ приняли в рамках новой концепции административной реформы. Согласно документу, в Крыму образовано десять районов, вместо существующих ныне четырнадцати. Большинство районов укрупнены и переименованы.

При этом в состав Бахчисарайского района отнесено часть территорий, которые сейчас принадлежат Севастополю. За самим же городом-героем закрепляется статус города центрального подчинения. Отмечается, что решение вступит в силу после возвращения полуострова в состав Украины.

«Пикейные жилеты» в Верховной Раде совсем выжили из ума, продемонстрировав своим избирателям удивительное умение заниматься пустопорожней, никчемной, бессмысленной и никому не нужной законодательной реформой административно-территориального деления на территории чужого государства», — сказал Mpravda.com Молохов.

По его словам, реформы Киева по крымскому региону навсегда останутся только на бумаге и не имеют никакого реального отношения к крымчанам.