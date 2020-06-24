Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мифическим выставленный украинскими властями долг к России за базирование Черноморского флота в крымском регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва с 2014 года не платит Киеву ежегодно по 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму, Киев намерен взыскать эти средства.

«Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства. Господин Боднар ведет себя как небезызвестный персонаж русской народной сказки, восклицающий «стрижено», когда всем вокруг уже ясно, что «брито», причем брито наголо», — сказал Mpravda.com Молохов.

По его словам, все двухсторонние соглашения касательного базирования Черноморского флота в Крыму были в законном порядке прекращены после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

«В связи с тем что Крым стал на основе всенародного волеизъявления, законной частью Российской Федерации, все предыдущие соглашения автоматически аннулировались», — сказал Молохов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».