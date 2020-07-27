Единственно верным решением украинского вопроса, на чем настаивает МИД Германии, является признание российского статуса Крыма, заявил Mpravda.com глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата «Большой семерки» и включение в группу России вряд ли будет возможно. По его словам, пока не будет решен вопрос Крыма и Украины, шансов на включение России в формат он не видит.

«Во-первых, любой диалог, безусловно, полезен, однако для России формат «Большой семерки» устарел. Во-вторых, если Германия так обеспокоена украинским вопросом, то единственно верным решением является признание российского статуса Крыма и урегулирование гражданской войны на востоке Украины», — сказал Гемпель.

По его словам, пока украинские власти не признают демократический выбор крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, говорить о цивилизованном развитии украинского государства будет невозможно.

«Россия за последние годы стала одним из ведущих игроков на международной арене и с ней вынуждены считаться», — подчеркнул Гемпель.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».