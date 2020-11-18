Экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают в ходе кремации, предлагают кроме традиционных гробов для захоронений и кремации в Крыму, сообщили РИА Новости в Национальной Мемориальной компании.

«При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели», — сказал руководитель компании Михаил Ремез.

Он отметил, что гробы делаются из плотного картона, с гидроизоляцией и конструктивом, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом вес гроба не превышает 5 килограммов. В компании отметили, что экогробы универсально подходят для любых видов погребения, включая классическое захоронение в землю либо кремацию. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта.

Первый крематорий, построенный в рамках участия в свободной экономической зоне (СЭЗ), начал функционировать в Крыму в 2018 году, он способен проводить до 5 тысяч кремаций в год. На данный период в крематории проводится порядка 300 кремаций в месяц, сообщил руководитель компании.

Ранее в Москве появились гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса.