Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил россиян на курорты полуострова и извинился за введенный ранее режим обязательной обсервации.

По словам главы республики, с 1 июля откроется туристический сезон, с 15 июня туры доступны для бронирования.

«Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор», — приводит РИА «Новости» слова Аксенова.

Он отметил, что режим обязательной обсервации сохраняется для граждан, прибывающих в Крым из-за границы.

По словам Аксенова, благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось предотвратить широкое распространение коронавируса.

В Крыму зафиксировано 590 случаев коронавирусной инфекции, 392 человека выздоровели.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Аксенов рассказал, что туристы, желающие посетить Крым, при заселении в санатории должны будут предоставить справку о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией. При этом на постояльцев городских гостиниц требование не распространяется.