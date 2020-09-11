В Крыму в ближайшее время начнут тестировать специальную систему для «сбивания» осадков с облаков, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

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Политик заметил, что самолёт Ан-26Б «Циклон» при обнаружении облаков и туч будет вызывать из них осадки. Это необходимо из-за проблем с пересохшими реками Крыма, о которых стало известно ранее.

«Как только будут видны в небе облака, которые несут осадки над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайском районам. Как только будут такие облака, мы обязательно вызываем самолёт. Надеемся, что данная услуга принесёт нам положительные результаты», — отметил Гоцанюк в эфире «Крым 24».

С точки зрения технологий будет использоваться йодистое серебро, вызывающее дождь.

Уже сейчас власти Крыма заключили договор со структурой Росгидромета об испытаниях данной технологии.

Общественная служба новостей ранее сообщала, что в Республике Крым из-за засухи и отсутствия осадков пересохли все крупные реки — Альма, Бельбек, Черная, Кача. Причём река Тонас пересохла впервые за всю историю наблюдений.