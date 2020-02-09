На портале государственных закупок разместили контракт, предусматривающий покупку 17500 коробок, в которые планировалось вложить медали и удостоверения. Стоимость договора составила 1,05 миллиона рублей.

В техническом описании было сказано, что в коробке должна разместиться сама медаль, а также именное удостоверение. Однако, в комментариях к проекту договора потенциальные исполнители обратили внимание чиновников на ошибку.

«Просим вас уточнить размер ложемента, так как при таком размере 127×99 мм учитывая, что необходима ниша под удостоверение размером 83х112мм, места под медаль не остается!» — написали в отзывах к проекту контракту на портале госзакупок.

Таким образом, если бы фирма-победитель выполнила все поставленные условия, указанные в контракте, то 17,5 тыс. человек получили бы медаль и удостоверение, а также специальную коробочку, в которую все не поместилось бы.

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