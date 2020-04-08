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Число инфицированных коронавирусом в Республике Крым достигло 26, выявлено три новых случая заражения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В Республике Крым подтверждено три новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19). По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других — контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ», — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности, добавил он.

К вечеру среды в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 20 завозные, шесть случаев — местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением, сообщил Аксенов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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