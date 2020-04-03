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Два новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, общее число заболевших в регионе достигло 18, сообщил в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции в Крыму глава региона Сергей Аксенов.

«У нас за сутки двое новых заболевших. Один — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй — москвич, который в Крым к родственникам приехал. На сегодняшний день у нас заболевших 18 человек. Двое — на грани выписки», — сказал Аксенов

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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