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Депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 апреля в пресс-службе парламента РК.

«Принят закон «О внесении изменений в закон Республики Крым „Об административных правонарушениях в Республике Крым“, который вводит новую статью — 7.3 (нарушение требований нормативных правовых актов Республики Крым, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Крым). Закон направлен главе Крыма на подпись и для обнародования», — уточнили в пресс-службе.

Для нарушителей предусмотрен административный штраф — 4 тысяч рублей для физических лиц, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 28 человек. Восемь человек выздоровело.

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