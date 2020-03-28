В Крыму намерены усилить наказание за нарушение режима самоизоляции вплоть до административного ареста. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что необходимо максимально жестко реагировать на подобные нарушения и что в данной ситуации «не надо лояльности».

«Если такими мерами мы не удержим в данном случае ситуацию, если вы не хотите, чтобы был комендантский час, я без шуток говорю, давайте эти две недели мы в спокойном режиме выдержим. Побудьте все дома. Это для всех будет благо. Я буду просить 15 суток ареста без исключения и обращаться к судебной системе в части неисполнения указа максимально возможное по законодательству», — цитирует Аксенова «РИА Новости» в субботу, 28 марта.

Также он поручил внести нарушителей в черный список и лишить всех мер господдержки, а объекты курортной сферы проверить на предмет соблюдения карантинных мер.

«Кто в сложное время считает, что он будет паразитировать на ситуации, значит, это не наши союзники», — заключил Аксенов.

Глава МВД Крыма Павел Каранда в свою очередь сообщил, что в отношении тех юридических лиц, которые продолжат работу несмотря на указ главы республики, будет составлен административный протокол. В случае неповиновения сотрудникам полиции их ждет до 15 суток ареста, а при повторном нарушении — ограничение работы судом до 90 суток.

Ранее, в субботу, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предстоящая выходная неделя должна восприниматься населением Крыма как жесткий карантин, который призван остановить распространение нового коронавируса.

27 марта в Госдуме предложили принять законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение карантина. В частности, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. По данным оперативного штаба, в России заболели 1264 человек, пять пациентов умерли.

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