Крым в перспективе может наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, в том числе Белоруссией и Казахстаном, сообщил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Видео дня. Блогер осыпал подписчиков тысячными купюрами