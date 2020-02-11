Специалисты занимаются поиском дополнительных источников питьевой воды для Симферополя и Ялты, сообщил журналистам председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительному источнику водозабора, который может обеспечить города Симферополь и Ялта водой. Ведется большая работа», — сказал он.

При этом крымский премьер заверил, что благодаря выпавшим в начале февраля осадкам проблем с подачей воды в республике нет.

Кроме того, по словам Гоцанюка, в Симферополе увеличено число специалистов, работающих над ликвидацией прорывов и утечек в водопроводных сетях.

Ранее Гоцанюк сообщил, что водохранилища, обеспечивающие Симферополь водой, заполнены минимум на 34% от проектного объема — 12,1 млн кубометров. Партизанское водохранилище заполнено на 35,2%, Аянское водохранилище — на 42%.

По информации вице-премьера — министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, за последние несколько дней приток воды в водохранилища республики составил порядка 11 миллионов кубометров.

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