В Крыму 17% населения имеют низкие доходы, но к 2024 году эта доля должна быть сокращена до 8%. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Идём по пути реализации всех ряда программ, в которых «зашиты» разные мероприятия, и инструменты. Это и обучение, и помощь предпринимателям, и создание комфортной бизнес-среды, инвесторам создавать рабочие места и вкладывать деньги», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики заявил, что низкие доходы, высокие цены на продовольствие и медикаменты являются главными проблемами Крыма.

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