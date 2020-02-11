Поздравление крымского ветерана Галины Романько по случаю годовщины Ялтинской конференции было заблаговременно согласованно с ее родными, никто о женщине не забывал, заявил исполняющий обязанности главы Сакской райгосадминистрации Александр Овдиенко.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, в котором Галина Романько, которая являлась участником обеспечения Ялтинской конференции, пожаловалась, что власти города Саки не навещают ее и не поздравляют. Романько 95 лет. Во время Великой Отечественной войны она была медсестрой, а в феврале 1945 года работала в санатории в Саках, где базировались представители английской и американской делегации.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.

«Галина Михайловна — это наш ветеран и долгожитель. Ей уделяется все внимание, никто не забыт. У нас был запланирован визит, но по просьбе ее дочерей мы его отложили на более удобный период. Дочери постоянно не проживают с Галиной Михайловной. Поэтому мы и подстроились под их приезд. В ближайшие дни этот визит состоится», — сказал РИА Новости Овдиенко.

По его словам, программа и подарки для визита к ветерану подготовлены.

«Все пожелания и просьбы Галины Михайловны, озвученные ей ранее, взяты на контроль и решаются. Мы оказываем помощь и поддержку», — подчеркнул Овдиенко.

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