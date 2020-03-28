Предстоящая выходная неделя должны восприниматься населением Крыма как жесткий карантин, который призван остановить распространение нового коронавируса. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, слово «каникулы» людьми воспринимается легкомысленно и беспечно, многим кажется, что это лишняя возможность не работать и провести время с друзьями или отдохнуть в баре.

Константинов напомнил, что предстоящие дни должны быть использованы для самоизоляции, а также добавил, что максимальное ограничение контактов будет самым хорошим поведением. Парламентарий выразил надежду, что данная мера остановит распространение коронавируса.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы четыре летальных исхода.

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