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Предстоящая выходная неделя должна восприниматься населением как жесткий карантин, который позволит остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

«Эти меры вызваны желанием остановить инфекцию. Это очень жесткий карантин. Я обращаюсь к крымчанам, чтобы они именно так это воспринимали. Слово «каникулы» людьми понимается очень беспечно и легкомысленно. Многим кажется, что это лишняя возможность не работать, встретиться с друзьями или посидеть в баре. Это форма самоизоляции. Максимальное ограничение контактов будет самым хорошим поведением», — сказал РИА Новости Константинов.

Спикер выразил надежду, что выходная неделя станет хорошей упреждающей мерой, которая остановит распространение коронавируса.

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