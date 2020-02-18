В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения, они являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил бойню в местном политехническом колледже.

По местам проживания задержанных подростков прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Кроме того, найдены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в Сети.

«Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — цитирует сообщение ЦОС ФСБ ТАСС.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а также привел в действие самодельное взрывное устройство в столовой. После этого он покончил с собой. В результате погиб 21 человек, включая преступника. Пострадали более 50 человек. 11 детей были отправлены на лечение в Москву.

По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, мотивами Рослякова стали неустроенность и социальный протест.