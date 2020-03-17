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Не секрет, что каждый год на побережье Крыма люди находят выброшенных на берег живых дельфинов. Это происходит по разным причинам, однако хорошо понятно, что пострадавшим животным необходимо оказывать правильную медицинскую помощь и, главное, не навредить.

ДЛЯ этих целей летом на российском полуострове наконец-то планируется организовать скорую помощь для дельфинов. В Крыму появится первый специализированный автомобиль — машина будет оснащена ветеринарным и диагностическим оборудованием, а также системой для перевозки животных. Любопытно, что первую медицинскую помощь выброшенным на берег дельфинам планируется оказывать на месте. Благодаря наличию нужного оборудования специалисты смогут провести необходимую диагностику, в том числе даже УЗИ и исследования крови. Но если потребуется, животное будет перевезено для лечения в более подходящие условия. В частности, в Западном Крыму планируется создать стационарный центр реабилитации китообразных. В связи с организацией скорой дельфиньей помощи специалисты напоминают, что при обнаружении на берегу живого дельфина не нужно выталкивать его обратно в море. Ему необходима медицинская помощь. Если найден погибший дельфин, его нужно сфотографировать с нескольких ракурсов и опять-таки вызвать медиков. Они возьмут необходимые пробы, проведут лабораторные исследования и установят причину гибели животного.

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