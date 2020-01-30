Музей Победы в день 75-летия открытия Ялтинской конференции представит в Ливадийском дворце порядка 200 рассекреченных документов Минобороны РФ и профильных архивов. Событие состоится 4 февраля, рассказала заведующий отделом научно-просветительских программ Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет.

По ее словам, музей подготовил в юбилейный год серьезный комплекс мероприятий. «Состоится презентация выставки, она называется «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы». Эту выставку подготовил Музей Победы в Москве, на ней будет представлено порядка 200 интересных документов, некоторые из них будут представлены впервые», — цитирует Гернет 30 января ТАСС.

Также в этот день Ливадийскому дворцу-музею будет передан новый экспонат. Гернет не назвала, что именно будет передано, но отметила, что вещь принадлежала участнику той конференции.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года.

Ранее в январе Минобороны России опубликовало ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства в честь 75-летия освобождения Красной армией столицы Польши от немецкой армии. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, где появился новый исторический раздел.