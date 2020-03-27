Все новости на карте

Крыму за минувшие выявили еще семь человек, зараженных коронавирусом. Об этом в пятницу на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым:

«За истекшие сутки у нас семь новых заболевших. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все меры направлены на сохранение их жизни и здоровья», — заявил Сергей Аксенов.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, у 10 зараженных коронавирусом симптомов нет.

«Всего по Республике Крым зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом. Десять — без клинических проявлений. Это те лица, которых мы выявили во время работы с той категорией граждан, которые возвращаются из-за границы. Они могли явиться распространителями инфекции, если бы не были вовремя выявлены», — сказала Наталья Пеньковская.

Видео дня. Грудь и губы: как уродуют девушек в России